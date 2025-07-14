Появились кадры задержания планировавшей теракт в Крыму пособницы СБУ

Оперативный сотрудник ФСБ отметил на видео, что девушка сама дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой.

Задержанная пособница призналась, что перед терактом должна была осмотреть автомобиль российского военного в Новофедоровке в Крыму. Своего куратора она называла Алексом.

«Алекс в марте этого года попросил поехать в Новофедоровку и осмотреть машину, стоит ли она на локации. Он мне скинул место, где должна стоять машина, номера и модель», — заявила она.

Девушка добавила, что проходила подготовку на Украине «в игровой форме». На полигоне она стреляла из пистолета и подорвала муляж гранаты под руководством куратора СБУ.

Против нее возбудили уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Террористический акт».