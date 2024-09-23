Появились кадры задержания членов экстремистской религиозной ячейки в КБР

Российские силовики задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки в Кабардино-Балкарии, они применяли насильственные методы убеждения сторонников. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Оперативники ведомства при содействии Росгвардии и МВД России пресекли деятельность экстремистского сообщества на территории Кабардино-Балкарской Республики. Они координировали свои действия в мессенджере WhatsАрр.

В результате проведенных мероприятий в селе Исламей Баксанского района правоохранители задержали 15 граждан России, причастных к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании законов Российской Федерации и традиционных норм ислама, а также к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Участие в экстремистском сообществе» и «Создание экстремистского сообщества», которые предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта в Белгородской области.