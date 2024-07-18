Появились кадры с задержанным после наезда на полицейских в Махачкале

Один из трех предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале протаранил полицейских, его оперативно задержали после объявления плана «Перехват». В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На них видно, что мужчина лежит закованный в наручники на асфальте.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что в четверг правоохранители в столице Дагестана проводили операцию задержанию наркоторговцев. На улице Абубакарова они остановили машину, в которой находились предполагаемые наркосбытчики.

«Когда полицейские начали подходить к машине, на высокой скорости водитель тронулся с места и сбил двух из них, после чего скрылся в неизвестном направлении. Объявили план „Перехват“, после чего нарушителей задержали по горячим следам и отвезли в отдел полиции», — уточнила Волк.

По данным Telegram-канала Mash, сбивший полицейских мужчина занимался установкой пожарной сигнализации. У него есть жена и трое детей.