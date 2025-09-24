Появились кадры с места смертельного пожара, устроенного жительницей Воскресенска

Устроившая смертельный поджог двери в квартиру соседки жительница Воскресенска злоупотребляла алкоголем и часто ругалась на живущих в доме детей. Об этом в комментарии 360.ru рассказали местные жители.

Они пояснили, что задержанная по подозрению в убийстве общеопасным способом держала дома собаку, которую часто натравливала на школьников, гулявших во дворе.

Житель этажа, где произошло возгорание, заявил, что огонь перекинулся и на его дверь, которую пришлось срочно менять.

«Моя квартира практически не пострадала, кроме двери, которую мне сегодня поставят», — пояснил мужчина.

По его словам, в сгоревшем помещении жили люди, которые сильно злоупотребляли алкоголем.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия, на которых видно, что огонь сильно повредил входную дверь, практически уничтожив верхние части.

По данным осведомленного источника, прибывшая на место полиция задержала сожителя подозреваемой в поджоге и увезла его на допрос.

В пресс-службе подмосковного СК ранее сообщили, что на поджог двери соседки жительница Воскресенска пошла после бытовой ссоры. Находившаяся в помещении женщина погибла. Криминалисты завели уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения они установили, что подозреваемая облила соседскую дверь горючей жидкостью и подожгла. В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством для избрания подозреваемой меры пресечения.