Похищенную в Саратовской области женщину нашли убитой

По его данным, следователи рассматривают две основные версии преступления. По одной из них, у женщины хотели украсть автомобиль. По другой — убийство связано с супружеской изменой.

Известно, что женщину похитили вечером 22 сентября, когда она просто шла по улице. На нее напали двое мужчин в темной одежде и масках и увезли на ее же машине в неизвестном направлении.

В июле ранее судимый житель Челябинска получил пожизненный срок за то, что жестоко убил женщину, надругался над ее телом и похитил с места ее работы 239 тысяч рублей.

А в Калужской области тем временем судят семью, похитившую восьмилетнюю девочку, чтобы получить от ее родителей полтора миллиона рублей выкупа.