Появились кадры допроса подозреваемого в попытке подрыва газопровода в Подмосковье

ФСБ опубликовала видео допроса мужчины, которого задержали при попытке установить взрывное устройство на магистральном газопроводе в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержание произошло в момент бурения лунки над трубопроводом — именно тогда он должен был установить СВУ, полученное из заранее подготовленного тайника.

По словам задержанного, он несколько раз оказывался в Украине, а в 2022 году при подаче документов на вид на жительство его поместили в центр временного содержания иностранцев. Там, утверждает мужчина, его трижды посещали украинские спецслужбы и пытались завербовать, обещая гражданство и помощь при выполнении заданий в России. После этого его депортировали, и, по его словам, сразу связался куратор.

Задержанный рассказал, что сначала отказывался выполнять указания, но затем согласился отметить на карте точку, где ему оставили 4 тысячи долларов. На эти деньги он купил автомобиль и по запросу куратора — аккумуляторный бур. После этого ему выслали координаты тайника со снаряжением.

«Когда я поднял схрон, то там лежало две ловушки, рация, мобильный телефон, сим-карты, четыре капсулы со взрывчатыми веществами и две антенны», — рассказал он.

Как утверждает задержанный, куратор отправил ему инструкцию на видео — как пробурить землю над газопроводом, подготовить капсулу, опустить ее в углубление, закрепить скотчем и установить фотоловушку для фиксации взрыва. Мужчину задержали именно в момент бурения. Он заявил, что после завершения задания должен был покинуть Россию.

«Из Москвы я должен был выехать в Минск, из Минска в Баку, а из Баку в Кишинев. Из Кишинева уже на Украину», — добавил задержанный.

Задержанного подозревают в подготовке теракта. Материалы переданы следственным органам.