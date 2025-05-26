Поисковика из Ленобласти осудили на 4,5 года за сбыт оружия

Главу отряда «Юрий Гагарин» из Ленобласти посадили на 4,5 года за сбыт оружия

Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресекли противоправную деятельность руководителя поискового отряда «Юрий Гагарин» Михаила Семенова. Мужчина незаконно продал ручной пехотный пулемет «ДП» (Дегтярева) и боеприпасы к нему. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства Семенова были также обнаружены и изъяты восемь основных частей огнестрельного оружия, 179 патронов различного калибра, 21 артиллерийский снаряд», — заявили в пресс-службе.

Также нашли три противотанковые мины, восемь минометных мин, шесть гранат, 18 электродетонаторов, три килограмма тротила, 10 капсюлей детонаторов и 500 грамм дымного пороха.

Кировский городской суд Ленобрасти признал виновным Семенова по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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