Поиски Усольцевых вскрыли системные проблемы во взаимодействии спасательных служб

Следственный комитет провел большое совещание, на котором обсудили проблемы, вскрывшиеся в ходе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае. Подробности рассказал опытный турист, депутат Заксобрания региона Алексей Кулеш в беседе с aif.ru .

Эксперты заявили, что поиски выявили несколько ключевых проблем. Одной из основных стала проблема с развертыванием связи на месте. МЧС не удалось быстро согласовать ссотовым оператором подключение имеющейся у них перевозимой станции сотовой связи с базовой.

На это ушло четыре дня. По мнению Кулеша, это стало фатальной ошибкой. Кроме того, возникли сложности с обменом информации между структурами и ограничение бюрократическими нормами.

«МЧС имеет право расходовать свои силы и средства только в чрезвычайных ситуациях», — добавил Кулеш.

Как рассказал депутат, спасатели «кормили волонтеров из своей походной кухни 10 дней». Сейчас МЧС и другие структуры отрабатывают «точечные задачи». Спасатели и альпинисты продолжат обследовать «конкретные места», где могли бы укрыться пропавшие Усольцевы.

Семья пропала в тайге в конце сентября. Ирина, Виктор и пятилетняя Арина вместе с собакой направились по туристической тропе, а спустя некоторое время перестали выходить на связь.