Похитившему ребенка работодателя волгоградцу вынесли приговор

Приговор в пять с половиной лет колонии получил житель Волгограда за похищение трехлетнего ребенка у своего работодателя пять лет назад с целью выкупа. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило издание «Новости Волгограда» .

В 2019 году оставшегося без работы и крова осужденного подобрал на трассе многодетный отец из Волгограда. Пассажир пожаловался на свое бедственное состояние, и водитель предложил ему наняться к нему в работники, а жить на летней кухне.

Но в первый же день безработный выманил из дома трехлетнего мальчика, пообещав покататься на качелях и сходить на речку. Злоумышленник увел ребенка на 2,5 километра. Похитителя задержал обеспокоенный отец, который быстро догнал своего «работника».

В ходе судебного разбирательства обвиняемый все отрицал, назначенный срок посчитал слишком суровым. Областной суд оставил приговор в силе и отклонил апелляцию. После этого осужденный отправился в колонию строгого режима для отбытия наказания.

В конце сентября оперативники уголовного розыска задержали в аэропорту Пулково отца, 10 лет назад похитившего четырехлетнего сына у своей бывшей жены, с которой ребенок оставался по решению суда. Все это время задержанный скрывал сына от матери.