Челябинец получил пожизненное за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом

В июле прошлого года мужчина залез в дом к своей жертве и поджидал ее до вечера. Когда женщина вернулась, преступник набросился на нее с гвоздодером и убил несколькими ударами по голове. После этого нападавший надругался над ее телом.

Обшарив карманы жертвы, преступник нашел ключи от ритуального агентства, где она работала. Мужчина проник и туда и украл 239 тысяч рублей и скрылся. Его удалось задержать только в Магнитогорске, где от тратил похищенное, заселившись в отель.

Мужчина полностью признал вину. Ранее он был судим уже три раза, в том числе за убийство и преступление сексуального характера.