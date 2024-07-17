Челябинец получил пожизненное за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом

Житель Челябинска получил пожизненный срок за жестокое убийство. Об этом сообщил Ura.ru.

В июле прошлого года мужчина залез в дом к своей жертве и поджидал ее до вечера. Когда женщина вернулась, преступник набросился на нее с гвоздодером и убил несколькими ударами по голове. После этого нападавший надругался над ее телом.

Обшарив карманы жертвы, преступник нашел ключи от ритуального агентства, где она работала. Мужчина проник и туда и украл 239 тысяч рублей и скрылся. Его удалось задержать только в Магнитогорске, где от тратил похищенное, заселившись в отель.

Мужчина полностью признал вину. Ранее он был судим уже три раза, в том числе за убийство и преступление сексуального характера.

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