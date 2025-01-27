Поджигателю ресторанов из Краснодара предъявили обвинение

Жителю Краснодарского края, устроившему поджоги в трех ресторанах, предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 25 января 19-летний житель станицы Динская пришел поочередно в три ресторана, разлил в них горючую жидкость и поджег. В третьем ресторане его и задержали очевидцы.

На допросе в полиции задержанный рассказал, что у него взломали аккаунт в соцсетях, затем с ним связались украинские спецслужбы и пообещали за поджоги 35 тысяч рублей, в противном случае пригрозив использовать его личные данные в противоправных целях. Совершив преступление, мужчина намеревался сбежать на Украину.

Ранее в Курске 16-летний подросток с молотком ворвался в школу, разбил стекло и, спасаясь от охранника, выбежал на улицу, бросив сумку. В ней нашли жидкость для розжига, после чего предположили, что нападавший хотел устроить пожар.