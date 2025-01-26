«Обещали 35 тысяч». Пироман из Краснодара назвал заказчика поджогов трех ресторанов

Житель Кубани, устроивший поджог в трех ресторанах, связывался с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился за 35 тысяч рублей по заданию украинской стороны поджечь три ресторана. После совершения преступления он планировал сбежать на Украину.

«Меня направлял украинский специалист. <… > Обещал за все три поджога 35 тысяч рублей», — рассказал на допросе 19-летний задержанный.

МВД напомнило, что мошенники могут не только вымогать деньги, но и убеждать россиян совершить преступления. Правоохранители посоветовали в случае звонка аферистов не поддаваться панике, класть трубку и сообщать о случившемся в полицию.

«Полиция Кубани предупреждает, выполнив требования мошенников, вы можете совершить преступление и подвергнуться уголовному преследованию», — подчеркнули в пресс-службе.

Пожары в ресторанах произошли 25 января в период с 22:27 до 23:30. Житель Динского района поджег заведения после того, как неизвестные взломали его аккаунт и стали угрожать использованием его персональных данных для совершения противоправных действий.