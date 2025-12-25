Подрывнику, убившему сотрудников ДПС в Москве, было 24 года. Его личность установлена

Взрыв, унесший жизни двух сотрудников ДПС в Москве, мог устроить 24-летний житель Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, подрывник родился в Каменках. Он учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. За пару дней до ЧП россиянин пытался занять деньги у знакомых.

В соцсетях мужчины нашли подписки на милитари-каналы, паблики об аниме, психологии и электронике. Также он являлся фанатом популярной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

Подрывник мог совершить преступление из-за мошенников. Аферисты сообщили ему о взломе аккаунта на «Госуслугах» и убедили подложить взрывчатку под машину ДПС.

Ранее московская прокуратура подтвердила, что в результате взрыва у участка полиции погибли три человека, в том числе два правоохранителя. По данным ведомства, сотрудники ДПС перед смертью пытались задержать подозрительное лицо. У одного из них осталась жена и маленькая дочь.