Подрывника, бросившего СВУ в машину ДПС, продолжают искать в Москве

Виновник взрыва около полицейского участка на улице Елецкой в Москве скрылся, правоохранители продолжают его искать. По информации Mash , незадолго до взрыва рядом с местом ЧП видели подозрительную серую машину. Она странно кружила по району.

ЧП произошло у отдела полиции, рядом со служебным автомобилем ДПС и неподалеку от места, где из-за подрыва машины погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Предварительно, в результате погибли двое правоохранителей, еще двое получили тяжелые ранения. Преступники закрепили СВУ под днищем машины, со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем.

Пресс-служба столичного Следственного комитета уточнила, что оперативники приступили к изучению камер видеонаблюдения и опросу очевидцев.

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — подчеркнули в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело, место ЧП оцепили. Очевидцы рассказали, что видели на месте двух убегающих людей.