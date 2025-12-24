Мужчину, подорвавшего сотрудников ДПС в Москве, развели мошенники

Мужчину, устроившего взрыв на юге Москвы, в результате которого погибли сотрудники ДПС, уговорили это сделать мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, подрывнику 24 года. Скамеры сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и это шпионская операция, пояснил собеседник Mash.

После этого мужчину убедили приехать в Москву из Ивановской области и подложить СВУ под машину ДПС.

Ранее в СК сообщили, что взрыв прогремел, когда сотрудники полиции приблизились к авто, заметив рядом с ним подозрительного человека. Погибшим инспекторам ДПС было 24 года и 25 лет. У одного из них остались жена и маленькая дочь.