Подросток, впавший в кому, находился в рехабе в Дедовске с начала сентября

Источник 360.ru: подросток в коме находился в рехабе в Дедовске с 5 сентября

Подросток, впавший в кому в рехабе в Дедовске, находился там с 5 сентября, в реабилитационный центр его сдала мать. Об этом сообщил 360.ru источник.

По словам самой женщины, у него сепсис, воспаление легких, отказали почки, а на ягодице — огромный гниющий пролежень. Кроме того, у подростка на руках и ногах нашли следы от веревок, а на теле — гематомы. Его никто не лечил и матери о состоянии не сообщал.

«Я прошу вас, помолитесь за него. Я просто хочу, чтобы мой единственный сын, мой мальчик жил!» — написала она в чате, в котором общаются родители пострадавших.

Мать другого бывшего пациента «чудо-центра» рассказала 360.ru, что подросток, попав в рехаб, попытался устроить бунт, чтобы его забрали домой. Он лег на пол и отказался от какой-либо работы. Воспитатели не стали обращать на протест никакого внимания.

Через какое-то время пострадавший перестал общаться и принялся мочиться под себя. Тогда других пациентов заставили носить его в душ, мыть и относить обратно. Вызывать скорую наотрез отказывались, считая, что подросток симулирует.

Работу рехаба пресекли накануне. По данным прокуратуры, в нем удерживали 22 подростка от 11 до 17 лет, избивая их, давя морально и моря голодом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Обвинение предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, участвовавшей в экзекуциях. Организаторов рехаба объявили в розыск.