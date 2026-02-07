Подросток в Люберцах получил травму пальцев из-за взрыва петарды

Жизни 16-летнего подростка из Люберец, в руках которого взорвалась петарда, ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить пострадавшему пальцы.

«Юноша был экстренно госпитализирован в ДГКБ имени Филатова», — отметили в пресс-службе.

Администрация также попросила жителей провести беседу с детьми о том, что нельзя поднимать с земли неизвестные предметы, особенно если они похожи на петарды или фейерверки.

Подросток подобрал пиротехнику рядом с машинами, когда пошел выносить мусор. На опубликованных подмосковной прокуратурой кадрах видно, что парень некоторое время подержал изделие в руках и отбросил его. После взрыва он убежал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.