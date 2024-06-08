Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы

В центре Москвы 17-летний подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца. Видео появилось в распоряжении Пятого канала .

На кадрах видно, что подросток гулял, когда к нему начал приставать мужчина. Сначала они разговаривали, при этом мальчик все время пытался отойти от него, а тот не давал, преграждая ему путь. Чего хотел мужчина, не сообщается. В какой-то момент подросток неожиданно ударил его в лицо. Мужчина упал, ударился головой и умер.

Полиция уже допросила юношу и отпустила домой под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что убийца пенсионера в Кусковском парке добровольно сдался полиции, явившись с повинной. Суд в ближайшее время с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько дней назад в Волгограде пожилой мужчина задушил шарфом свою мать, его задержали, возбуждено уголовное дело.