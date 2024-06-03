Житель Волгограда расправился с престарелой матерью

Следственный отдел СК России по Краснооктябрьскому району Волгограда завел уголовное дело против 58-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

По версии следствия, 2 июня фигурант попытался задушить 81-летнюю мать подушкой в доме по улице Депутатской. После этого он взял шарф, обмотал вокруг шеи пенсионерки и сдавливал, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Правоохранительные органы завели дело по статье убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемого задержали, с ним проводится комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.

В апреле СК по Москве завел дело о двойном убийстве против мужчины, который нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке. ЧП произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице.