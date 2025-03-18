Подросток ограбил жителя Твери и попытался скрыться в Москве

Полицейские задержали 16-летнего подростка, который украл телефон у жителя Твери и пытался уехать на электричке в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным правоохранителей, вечером мужчина сидел на крыльце в кафе в здании железнодорожного вокзала Твери. В этот момент к нему подбежал незнакомый юноша, который выхватил из его рук мобильный телефон и убежал.

Сотрудники полиции задержали подростка в вагоне электрички, которая направлялась по маршруту Тверь-Москва. Молодой человек оказался жителем Тверской области, уже состоявший на профилактическом учете за угон автомобиля и две кражи.

Подросток признал свою вину и сказал, что украл смартфон, чтобы подзаработать. Однако после того, как он забрал у мужчины телефон, он выбросил его, потому что испугался наказания.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее житель Подмосковья попытался ограбить пассажира электрички и во время конфликта пырнул его ножом.