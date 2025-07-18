Подростков заставляли взорвать полицейских в Северной Осетии — Алании

В Северной Осетии — Алании двое подростков собирались напасть на полицейских с помощью самодельной взрывчатки. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

Происшествие случилось в Моздоке. По данным правоохранителей, подростки переписывались в Telegram с боевиками одной из запрещенных в России организаций. В диалоге обсуждали теракты. Несовершеннолетних задержали.

«По адресам их проживания изъяты компоненты для кустарного производства взрывчатых веществ. В телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ», — заявили в ведомстве.

Против подростков возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту. Суд арестовал их.

Ранее в Ялте задержали россиянина, готовившего теракт на День России. Мужчину завербовали украинские спецслужбы. По их наводке он должен был подготовить дрон, заряженный СВУ, и направить его на место скопления полицейских.