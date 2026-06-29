Жительницы Пензы с помощью детских колясок попытались украсть товары из гипермаркета на девять тысяч рублей

Вечером в гипермаркете Октябрьского района Пензы двух местных жительниц, 32 и 37 лет, задержали по подозрению в краже. Работники охраны остановили женщин, которые использовали для хищения две детские коляски, сообщило ИА «Пенза Пресс».
Прибывшие росгвардейцы обнаружили в них продукты, косметику и игрушки на сумму около девяти тысяч рублей. Подозреваемые прошли через кассу, не оплатив покупки.
Действия пензячек зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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