Подростка заподозрили в убийстве 10-летнего мальчика под Кировом

Подростка подозревают в убийстве 10-летнего ребенка в Кировской области. Тело мальчика с ножевыми ранениями нашли в лесу возле станции Просница, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным ведомства, мать сообщила об исчезновении сына 21 июня. В ходе поисков тело ребенка обнаружили в лесном массиве. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
За короткий срок удалось установить причастность к смерти мальчика 14-летнего подростка. Его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Бердянске задержали 14-летнюю подражательницу битцевского маньяка Александра Пичушкина. Школьница забила молотком семилетнюю девочку и оставила на месте преступления записку серийному убийце.
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