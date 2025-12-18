Подростка, убившего четвероклассника в школе в Горках-2, арестовали

Суд отправил под стражу девятиклассника, который во вторник в Успенской СОШ поселка Горки-2 зарезал школьника, сына уборщицы, и ранил ножом охранника. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Нападение произошло 16 декабря около девяти часов утра. Подростка задержали на месте, он признал вину. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Позднее стало известно, что школьник придерживался неонацистских взглядов. Незадолго до нападения он разослал одноклассникам манифест, в котором признавался в ненависти к обществу, рассуждал о национальностях и религиях.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что подростка могут признать невменяемым и отправить на принудительное лечение.

Убитого мальчика сегодня утром похоронили в Таджикистане. МИД России выразил соболезнования республике.