Мальчика, убитого в школе в Горках-2, похоронили в Таджикистане

Мальчика, убитого при нападении на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2, похоронили в селе Шахринав в Таджикистане. Об этом сообщило информагентство «Азия+» .

Джаназа-намаз (аналог отпевания у мусульман) провел лично муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.

Нападение на школу произошло 16 декабря. Подросток, учившийся там же в девятом классе, пришел с ножом, ранил охранника, затем зарезал таджикского ребенка. Нападавшего задержали на месте, он признал вину.

Перед преступлением подросток разослал одноклассникам манифест, в котором рассуждал о национальностях и религиях. Уже после расправы в телефоне убийцы нашли неонацистскую символику.

МИД России выразил Таджикистану соболезнования и предложил необходимое содействие.