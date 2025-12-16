Адвокат рассказал о наказании для подростка после нападения на школу в Одинцове
Адвокат Багатурия: устроившему резню в Одинцове грозит до 6 лет колонии
Напавший на подмосковную школу в Горках-2 школьник проведет в колонии общего режима до шести лет. Таким прогнозом с kp.ru поделился адвокат Вадим Багатурия.
Юрист отметил, что с учетом 15-летнего возраста суд не даст ему больше 10 лет. Благодаря смягчающим обстоятельствам срок может снизиться до 9,5 года.
«Ему 15 лет, он проведет под стражей года два. В пересчете на срок превратится в три года воспитательной колонии. Потом еще года два-три проведет в колонии общего режима и получит право на УДО. В итоге через шесть лет окажется на свободе», — сказал Багатурия.
Адвокат допустил, что напавшего могут признать психически нездоровым и отправить на принудительное лечение.
«Помаринуют несколько лет, вылечат и отпустят. Поэтому итог у истории печальный», — заключил он.
В результате нападения погиб учащийся четвертого класса и пострадал охранник школы. Нападавший готовился к атаке несколько дней.