Адвокат рассказал о наказании для подростка после нападения на школу в Одинцове

Напавший на подмосковную школу в Горках-2 школьник проведет в колонии общего режима до шести лет. Таким прогнозом с kp.ru поделился адвокат Вадим Багатурия.

Юрист отметил, что с учетом 15-летнего возраста суд не даст ему больше 10 лет. Благодаря смягчающим обстоятельствам срок может снизиться до 9,5 года.

«Ему 15 лет, он проведет под стражей года два. В пересчете на срок превратится в три года воспитательной колонии. Потом еще года два-три проведет в колонии общего режима и получит право на УДО. В итоге через шесть лет окажется на свободе», — сказал Багатурия.

Адвокат допустил, что напавшего могут признать психически нездоровым и отправить на принудительное лечение.

«Помаринуют несколько лет, вылечат и отпустят. Поэтому итог у истории печальный», — заключил он.

В результате нападения погиб учащийся четвертого класса и пострадал охранник школы. Нападавший готовился к атаке несколько дней.