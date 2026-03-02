Сынок, не слушай мошенников: мать пропавшего в Ленобласти подростка обратилась к нему

Мать пропавшего в Ленинградской области подростка Марина уверена, что его запугали мошенники, и призвала сына позвонить ей или в полицию. Об этом она рассказала 360.ru.

Предпринимательница заявила, что подростка шантажируют, и опасается, что он покончит с собой, чтобы избавиться от давления. Она обратилась к сыну и призвала не слушать мошенников

«Надо, чтобы он просто собрал силу в кулак и пошел домой. Они наверняка ему говорят: попробуй туда-то не пойти, мы за тобой следим, убьем твоих родителей — и он берет и делает. Он же не хочет, чтоб маме, папе или сестре было плохо», — добавила она.

При этом отследить подростка не получается ни по камерам, ни по телефону — мошенники объяснили ему, как нужно скрываться, и сами вызывают такси для перемещений. Кроме того, Марина предполагает, что ему сменили одежду.