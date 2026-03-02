Сынок, не слушай мошенников: мать пропавшего в Ленобласти подростка обратилась к нему
Мать пропавшего в Ленобласти подростка призвала его выйти на связь
Мать пропавшего в Ленинградской области подростка Марина уверена, что его запугали мошенники, и призвала сына позвонить ей или в полицию. Об этом она рассказала 360.ru.
Предпринимательница заявила, что подростка шантажируют, и опасается, что он покончит с собой, чтобы избавиться от давления. Она обратилась к сыну и призвала не слушать мошенников
«Надо, чтобы он просто собрал силу в кулак и пошел домой. Они наверняка ему говорят: попробуй туда-то не пойти, мы за тобой следим, убьем твоих родителей — и он берет и делает. Он же не хочет, чтоб маме, папе или сестре было плохо», — добавила она.
При этом отследить подростка не получается ни по камерам, ни по телефону — мошенники объяснили ему, как нужно скрываться, и сами вызывают такси для перемещений. Кроме того, Марина предполагает, что ему сменили одежду.
Преступники пытаются воздействовать и на саму Марину.
«И угрозы есть в мой адрес, и пытаются меня развести на деньги. Но сколько бы я им ни принесла денег, они мне его не отдадут. А потом мне скажут: ты сделала — делай дальше, или мы ему там руку отрежем или ногу. На это нельзя вообще поддаваться», — заключила она.
Школьника разыскивают в городском поселке Янино с 25 февраля. Его мать передала 360.ru фотографии.