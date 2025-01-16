Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации

Несовершеннолетнего жителя Реутова обвинили в участии в террористической организации, подростка задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Юноше 16 лет, ему предъявили обвинение по статье в совершении участия в деятельности организации, признанной террористической. В распоряжении 360.ru оказались фото изъятых в доме молодого человека вещей.

В четверг суд по ходатайству следствия изберет подозреваемому меру пресечения.

Следствие считает, что с сентября 2023 года по январь 2025 года подросток вступил в структурное подразделение международной террористической организации. Он пропагандировал ее деятельность и принимал участие в обсуждении совершения террористических преступлений.

О противоправной деятельность стал известно ФСБ, после чего правоохранители задержали обвиняемого.

Ранее приморца отправили в тюрьму за пособничество украинским террористам.