Соучастницу аферы с похищением школьника в Красноярске задержали

Правоохранители задержали девушку, которая помогла мошенникам устроить похищение подростка в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 18-летняя жительница Сургута прилетела 21 января в Красноярск и пришла к школьнику домой. Вместе с ним она взломала сейф и похитила три миллиона рублей.

«Вечером того же дня она передала денежные средства мошенникам, оставив часть денежных средств себе», — отметили в пресс-службе.

После этого девушка поехала в арендованную неизвестными лицами квартиру и стала ждать дальнейших действий. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее следователи нашли пропавшего 14-летнего подростка. Они выяснили, что парень находился под воздействием мошенников. Он сбежал из дома, передал преступникам украденные у своей семьи три миллиона рублей и помог записать видео о своем похищении.