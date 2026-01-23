Похищение красноярского подростка подстроили мошенники

Подросток, исчезнувший в Красноярске, находился под влиянием мошенников. После побега из дома он жил в арендованной квартире, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Правоохранители выяснили, что 14-летний подросток был вместе с малознакомой девушкой в квартире, арендованной неизвестными. По заданию мошенников школьник выкрал из дома три миллиона рублей и ушел с приехавшей из другого города девушкой. Он передал деньги аферистам, после чего те связались с его отцом и потребовали выкуп в 30 миллионов рублей.

Также преступники направили мужчине видеообращение, в котором похищенный школьник просил выполнить выдвинутые условия.

«В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего», — отметили в СК.

Ранее отец похищенного парня подтвердил, что его сына нашли. Подробности случившегося он не озвучил.