Подрядчик в Крыму «сэкономил» на уличном освещении и получил условный срок

Замдиректора фирмы осудили в Крыму за хищение 22,8 млн на нацпроекте

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю разоблачила заместителя директора одной из компаний. Он незаконно присвоил более 22 миллионов рублей, выделенных из бюджета на муниципальный контракт.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что организация регулярно осваивает бюджетные средства, выделенные на национальные проекты. Например, она заключила контракт с администрацией Красноперекопска на благоустройство общественной территории на улице Чапаева в Красноперекопске.

«Работы предусматривали установку уличного освещения. Исполнитель установил более дешевое и менее качественное светодиодное оборудование и опоры освещения, чем предусмотрено проектно-сметной документацией и в дальнейшем указано в актах выполненных работ», — отметили в пресс-службе ФСБ.

Материальный ущерб городу превысил 22,8 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Красноперекопский районный суд Республики Крым вынес приговор. Гражданина признали виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении материального ущерба в пользу администрации города Красноперекопска в сумме свыше 22,8 миллиона рублей», — добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее заместителя министра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского задержали по подозрению в растрате. Предположительно, он похитил средства, выделенные на федеральный проект «Генеральная уборка» для подъема и утилизации затонувших в Охотском море 17 судов.