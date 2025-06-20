Замминистра транспорта Хабаровского края задержали по подозрению в растрате

Заместителя министра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского задержали по подозрению в растрате. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Сейчас дело расследуется», — добавил собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным Telegram-канала «112», Березовский похитил средства, выделенные на федеральный проект «Генеральная уборка» для подъема и утилизации затонувших в Охотском море 17 судов.

Ранее стало известно, что заместителя начальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки в виде машины стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей.

По версии правоохранительных органов, в 2023 году мужчина получил автомобиль от главы группы компаний за помощь в лоббировании ее интересов в контрактах с исправительными учреждениями.

Подозреваемого задержали и изъяли у него документацию. Следователи завели против него дело за взятку в особо крупном размере.