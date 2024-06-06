СК не нашел подтверждения версии о заказном характере убийства на западе Москвы

СК: версия о заказном характере убийства на западе Москвы не подтверждается

Следователи не нашли свидетельств о заказном характере убийства на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

«Версия о заказном характере убийства не подтверждается в ходе проведения первоначальных следственных действий», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что приоритетной версией убийства у следствия является личный конфликт между подозреваемым и потерпевшим на фоне возникших на почве ревности личностных разногласий.

Пресс-служба прокуратуры Москва также отметила, что ведомство рассматривает личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым основной версией убийства.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также установление всех обстоятельств, в том числе мотива, совершенного преступления», — заявили в пресс-службе.

Мужчина на западе Москвы застрелил 34-летнего сисадмина одной из столичных фирм. СК завел дело, правоохранители задержали стрелка, он оказал сопротивление.

Перестрелка с полицией происходила рядом с детской площадкой, откуда детей и родителей эвакуировал очевидец.

«Я гулял с собакой, услышал выстрел. Потом, смотрю, выскочил в 15 метрах от нас. Говорю детям и родителям, мол, давайте идти. Стрелок на внешний вид худощавый, высокий, отстреливался от полиции. Я орал, чтобы все убегали. Просто повезло, что в никого не попало», — сказал мужчина.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места стрельбы.