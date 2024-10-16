Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве повел правоохранителей по ложному следу

Мужчина, которого подозревают в подрыве автомобиля предпринимателя Виктора Мишачева, пытался запутать следствие и выдвинул свою версию событий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, задержанный пытался отвести от себя подозрения, заявив, что недавно в одном из ресторанов сотрудники устроили бунт из-за невыплаты зарплат.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что узнал о покушении на своего бизнес-партнера из новостей и предположил, что подрыв авто могли устроить недовольные подчиненные.

Силовики задержали мужчину, в его квартире при обыске обнаружили арсенал оружия. Источник Mash отметил, что задержанный служил в белорусском спецназе. По версии следствия, мужчина мог устроить покушение на партнера из-за конфликта относительно ведения бизнеса.

Машина гендиректора и соучредителя компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева взорвалась 15 октября на Профсоюзной улице. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик.