Подозреваемых в торговле новорожденным в Щелкове отправили в СИЗО

Четырех подозреваемых в торговле новорожденным арестовали в Московской области. Они пробудут в СИЗО два месяца, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
«Фигурантам уголовного дела о торговле новорожденным предъявлены обвинения», — указали в сообщении.
Суд отправил трех женщин и мужчину в СИЗО до 26 апреля. Во время следствия пройдут осмотры, обыски и очные ставки. Также правоохранители изымут интересующие их документы.
Предварительно установили, что супруги решили купить новорожденного и нашли беременную женщину. Она согласилась продать сына после родов по документам покупательницы. Роженица приехала в Москву из Туркменистана.
Изначально ребенка оценили в 300 тысяч рублей. Но в итоге мать получила только 10 тысяч и сапоги. Врач частного медицинского центра согласилась оформить документы на ребенка за 150 тысяч рублей.
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