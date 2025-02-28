Подозреваемых в торговле новорожденным задержали в Подмосковье

В Московской области задержали четверых подозреваемых в торговле новорожденным с использованием поддельных документов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Силовики задержали роженицу, работника частного медицинского центра и супружескую пару.

Следствие установило, что в феврале супруги решили купить новорожденного, после чего приступили к поискам продавца ребенка. Они отыскали беременную женщину 1994 года рождения, пребывающую незаконно на территории России, а затем договорились с ней о продаже ребенка после родов по по документам покупательницы.

Врач частного медицинского центра за 150 тысяч рублей согласилась оформить документы на ребенка покупателям после рождения. О происходящем узнали правоохранительные органы, после передачи ребенка всех фигурантов задержали. Новорожденного временно поместили в больницу, следователи работают с участниками незаконной схемы.

Щелковская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту купли-продажи новорожденного, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Московской области.

Ранее пытавшуюся продать новорожденную дочь москвичку арестовали.