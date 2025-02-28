В Щелкове за продажу сына женщина получила 10 тысяч рублей и сапоги

Женщина в Щелкове продала новорожденного сына за 10 тысяч рублей. В качестве вознаграждения она также получила сапоги, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

«После передачи своего ребенка супружеской паре рожавшей были перечислены 10 тысяч рублей, а позже переданы женские сапоги, — рассказала она.

Петрова уточнила, что мальчика, по предварительным данным, продала гражданка одной из стран Центральной Азии. Договор покупатели заключили с беременной заранее. Женщина приняла лекарство, которое спровоцировало преждевременные роды. Роженицу доставили в медицинский центр в Щелкове. За посредничество сотрудница медучреждения получила 150 тысяч рублей.

Петрова добавила, что сейчас проданный младенец находится в Королевской больнице.

До этого стало известно, что сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» задержали трех женщин и мужчину. Подельников подозревают в продаже младенца.