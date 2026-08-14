Подозреваемую в подрыве военного в Севастополе арестовали на два месяца

Подозреваемую в подрыве военнослужащего в Севастополе взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города.

По данным силовиков, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Против нее завели дело о теракте.

Военнослужащий Минобороны погиб в Севастополе 13 августа. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. По данным «Базы», заложенное взрывное устройство сдетонировало на Столетовском проспекте Севастополя, когда военный шел мимо. По словам авторов сообщения, бомбу активировали дистанционно.

Подозреваемую в подрыве помогли задержать местные жители.