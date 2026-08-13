Военный погиб при организованном взрыве в Севастополе

ФСБ сообщила о гибели военного при организованном взрыве в Севастополе

Военнослужащий получил смертельные травмы при взрыве в Севастополе. По подозрению в организации детонации задержали местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что задержали россиянку, которая действовала по заданию украинских спецслужб.

«Задержана гражданка России, подозреваемая в совершении подрыва в городе Севастополе военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации. В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — привело заявление Управления ФСБ по региону РИА «Новости».

В спецслужбе добавили, что приступили к проведению оперативно-разыскных мероприятий. Решение о возбуждении уголовного дела примут в ближайшее время.

Телеграм-канал «База» сообщил, что заложенное взрывное устройство сдетонировало на Столетовском проспекте Севастополя, когда военный проходил рядом. По словам авторов сообщения, бомбу активировали дистанционно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг, 13 августа, сообщил о гибели четырех пиротехников МЧС и сотрудника частного охранного предприятия во время разминирования украинских боеприпасов. Он пояснил, что во время работы один из снарядов взорвался и пять человек получили смертельные ранения.