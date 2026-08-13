Жители Севастополя помогли в задержании подозреваемой в подрыве военного

Организация взрыва для убийства российского военного в Севастополе стала циничным преступлением. С таким заявлением выступил губернатор города Михаил Развожаев .

Он подчеркнул, что сотрудники спецслужб по горячим следам задержали подозреваемую в организации подрыва благодаря внимательным горожанам.

«Хочу сказать огромное спасибо севастопольцам! Именно ваши бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро ее задержать. Таких людей город должен знать — обязательно отметим их поступок», — пообещал Развожаев.

Отдельно губернатор Севастополя поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональную работу.

В четверг, 13 августа, управление ФСБ сообщило, что задержало подозреваемую в организации взрыва, убившего российского военного. В ведомстве подчеркнули, что женщина действовала по заказу украинских спецслужб.