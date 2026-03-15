Подозреваемому за убийство женщины на северо-западе Москвы предъявили обвинение

Задержанному по подозрению в убийстве женщины на северо-западе Москвы предъявили обвинение. Фигурант дела в ходе допроса заявил, что действовал по указке мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина признался, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, представились правоохранителями и заявили, что он должен участвовать в «оперативном мероприятии», чтобы избежать уголовной ответственности.

Выполняя их инструкции, мужчина пришел в квартиру с болгаркой, ломом и кувалдой. Когда хозяйка попыталась помешать ему вскрыть сейф, он избил ее и нанес два удара ножом. От ранений потерпевшая скончалась на месте.

Ранее дочь погибшей также обманули мошенники — они заставили ее открыть дверь, впустить «правоохранителя» и отвлечь мать.

Мужчина вскрыл сейф, забрал ценности, а также более двух тысяч долларов и по указке кураторов выбросил в окно. Обвиняемый покинул квартиру и отпустил девочку только на следующий день.

По неподтвержденным данным, обвинение в убийстве следователи предъявили 20-летнему игроку футбольного клуба «Урал». В спортивной организации эту информацию прокомментировать не смогли.