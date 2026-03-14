В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на Строгинском бульваре

СК: в кратчайшие сроки в Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Москве в кратчайшее время установили и задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в квартире на Строгинском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Задержанным оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. В ближайшее время его доставят для допроса и других следственных действий.

Тело женщины с множественными травмами нашли сегодня в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. Там же следователи обнаружили сейф со следами взлома. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

По предварительным данным, несовершеннолетняя дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девочку открыть дверь человеку, который должен провести оперативно-розыскные мероприятия.

Следователи и криминалисты продолжили осмотр квартиры, допрос свидетелей и изучение записей с камер видеонаблюдения. Они установят полную картину преступления и проверят возможную причастность к нему других людей.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что по предварительным данным, подозреваемым в убийстве стал игрок одного из футбольных клубов Екатеринбурга. Официального подтверждения этой информации пока нет.

