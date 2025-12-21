Подозреваемого в жестоком убийстве подруги в Дубае отправили в СИЗО

Суд в Петербурге отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве подруге в Дубае

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Альберту Моргану, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Подозреваемый останется в СИЗО на полтора месяца — до 18 февраля 2025 года.

Следствие считает, что в период с 17 по 18 декабря Морган убил россиянку в отеле ОАЭ, нанеся не менее 15 колющих ударов.

По прибытии в Россию мужчину задержали, ему предъявили официальное обвинение. Против удовлетворения ходатайства следователя он не возражал.

Ранее стало известно, что 41-летнему обвиняемому не понравилось, что его 25-летняя возлюбленная работала стюардессой на бизнес-джетах и обслуживала VIP-клиентов. Он взломал доступ в ее соцсеть, получил доказательства версии о неверности и отправился в Дубай. Тело женщины позднее обнаружили в гостинице.