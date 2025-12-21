Россиянин из ревности зарезал стюардессу в дубайском отеле

Бывший возлюбленный выследил и зарезал российскую стюардессу в дубайском отеле. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости» .

По данным телеканала, в середине декабря тело 25-летней россиянки нашли в одном из отелей Дубая. Ее 15 раз ударили ножом. Под подозрение попал 41-летний мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях. Его уже задержали.

Выяснилось, что девушка работала стюардессой на частных джетах, обслуживала вип-клиентов, что не нравилось ее бойфренду.

«Преступник хотел уличить возлюбленную в неверности, поэтому взломал ее соцсети и убедился в своей версии. Затем он отправился в Дубай, где выследил девушку и убил ее с помощью ножа», — уточнили журналисты телеканала.

После этого ревнивец сбежал из ОАЭ в Санкт-Петербург, где его задержали.

Правоохранители сейчас рассматривают вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Российские силовики взаимодействуют с властями ОАЭ.