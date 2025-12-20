В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае

В Петербурге задержали мужчину по обвинению в жестоком убийстве девушки в ОАЭ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по обвинению в жестоком убийстве девушки в Дубае после длительного преследования из-за прерванных отношений. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Тело 25-летней потерпевшей нашли в дубайском отеле. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался 41-летний россиянин.

По версии следствия, мужчина нанес жертве не менее 15 ударов колюще-режущим предметом, после чего девушка скончалась. Затем он вернулся в Санкт-Петербург, где его задержали.

СК устанавливает все обстоятельства преступления и в ближайшее время отправит в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Волгоградской области задержали местного жителя, который застрелил жену, расчленил ее тело и выбросил в реку. На допросе он признал свою вину, хотя изначально заявил о пропаже супруги.