Тело женщины, работавшей в такси, нашли возле дома в Челябинской области
В Челябинской области завели уголовное дело по факту смерти 40-летней женщины, работавшей в такси. Об этом рассказал сайт kursdela.biz со ссылкой на СУ СК по региону.
Труп обнаружили возле дома на улице Ватутина в городе Коркино. На теле женщины правоохранители заметили следы ножевых ранений.
Сотрудники следственных органов начали расследование. Сообщается, что погибшая занималась частным извозом.
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