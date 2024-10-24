Тело женщины, работавшей в такси, нашли возле дома в Челябинской области

В Челябинской области завели уголовное дело по факту смерти 40-летней женщины, работавшей в такси. Об этом рассказал сайт kursdela.biz со ссылкой на СУ СК по региону.

Труп обнаружили возле дома на улице Ватутина в городе Коркино. На теле женщины правоохранители заметили следы ножевых ранений.

Сотрудники следственных органов начали расследование. Сообщается, что погибшая занималась частным извозом.

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