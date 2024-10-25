Полиция закрыла Telegram-канал, призывавший к беспорядкам в Коркине

Сотрудники полиции закрыли Telegram-канал, провоцировавший беспорядки в Коркине после убийства таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного главка.

Следователи установили, что два местных жителя создали канал, чтобы обсудить назревшие вопросы во взаимоотношениях с цыганами. Однако подписчики начали нарушать закон и призывать к погромам, на что администраторы никак не реагировали.

Правоохранительные органы вынесли обоим предупреждение и предостерегли жителей Коркина от действий, за которые может грозить уголовная ответственность.

Вечером 23 октября жительницу города, работавшую таксисткой и воспитывавшую двух детей, нашли зарезанной на улице. В убийстве заподозрили 17-летнего выходца из цыганского табора, которого она перед смертью подвозила.

После этого в городе начались погромы, в результате которых пострадали несколько человек. Полиция задержала как самого подозреваемого в убийстве, так и наиболее активных участников беспорядков.