Подозреваемого в убийстве банкирши в Москве доставили в суд

Мужчину, подозреваемого в расправе над сотрудницей банка в Москве, доставили в суд. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как предполагаемого убийцу вывели из машины правоохранителей в наручниках. В сопровождении стражей порядка его доставили в зал суда.

Ранее подозреваемому предъявили обвинение в убийстве сотрудницы банка. По версии СК, мужчина заранее подготовился к преступлению. Он взял из квартиры нож и пришел с ним на работу. Во время конфликта он несколько раз ударил им начальницу, она погибла от полученных травм.

Отец женщины возложил ответственность за ее гибель на руководство банка, которому подавали сигналы о сотруднике-неадеквате.