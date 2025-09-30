Жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве своей начальницы

Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинения жителю Москвы, который подозревается в убийстве своей руководительницы в отделении банка на улице Автозаводской. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале СК России.

По версии следствия, мужчина заранее подготовился к преступлению: он взял из квартиры хозяйственно-бытовой нож и 30 сентября 2025 года пришел с ним на работу. В ходе конфликта с начальницей он нанес женщине несколько ножевых ударов. От полученных ранений она скончалась на месте.

На месте происшествия следователи изъяли орудие преступления. Назначены молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Сам обвиняемый во время допроса признал вину. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Ранее отец погибшей возложил ответственность за случившееся на руководство.