СК: подозреваемого в стрельбе по людям в Коркине арестовали на два месяца

Суд арестовал подозреваемого в стрельбе по людям во время беспорядков в Коркине Челябинской области. Он проведет в СИЗО два месяца, сообщила пресс-служба регионального СК.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2024 года», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, накануне 58-летний мужчина выстрелил в двух молодых людей около дома 66 на Троицкой улице и сбежал. Пострадавших доставили в больницу. Одному из них 37 лет, второму — 29. Подозреваемого задержали.

Вечером 24 октября жители Коркина устроили беспорядки из-за расправы над женщиной-таксистом. Ее нашли с ножевыми ранениями. Подозреваемого уже задержали. Местные жители выяснили, что к убийству причастен молодой человек из цыганской диаспоры.